Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor

11.10.2020 10:38

Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan alanlar ve yerleşim noktalarına olan yakınlığı helikopterle görüntülendi.

Cuma günü sabah saatlerinde Belen ilçesinde başlayan, akşam saatlerinde de Arsuz ilçesine sıçrayan orman yangınları dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. 1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinası ve 750 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan havadan incelemede bulunan helikopterler tarafından çekilen amatör kamera görüntüsünde yanan alanlar ve yerleşim yerlerine yakınlığı dikkat çekti.

-İHA-

Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor

Orman Yangınları, Arsuz, Belen, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İskenderun'da sabotaj iddiası: Yangını önlemek için halk ve polis sabaha kadar nöbet tuttu Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da "pes" dedirtti         
10:10
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor Ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor         
09:07
Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı         
08:34
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 11:07:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei