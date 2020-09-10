Hatay'da yangının etkilediği ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve 93 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Altı gün önce başlayan ve dün sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler bir yandan yangın kontrol merkezinden bölgeyi havadan gelen görsellerle kontrol ederken, bir yandan da arazözlerle orman çevresinde hazır bekliyor.

Samandağ'da 6 gün önce başlayan orman yangını, Antakya ilçesi kırsalına sıçramıştı.