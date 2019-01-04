Hatay'da Yapımı Tamamlanan Sahil Cami İbadete Açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanan 3 bin kişilik kapasiteli Sahil Cami ibadete açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanan 3 bin kişilik kapasiteli Sahil Cami ibadete açıldı.





Yoğun bir katılımın olduğu açılışta, camide ilk hutbe İskenderun Müftüsü Osman Şekerci tarafından okundu.





Şekerci, daha sonra yaptığı açıklamada, İskenderun olarak çok güzel ve mutlu bir günü yaşadıklarını söyledi.



İskenderun sahilinde bir gerdanlık gibi duran caminin ibadete açılışının heyecanını yaşadıklarını belirten Şekerci, "Rabbim bugün ibadete açmış olduğumuz camimizi başta İskenderun ilçemiz olmak üzere bütün ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile kılsın. Cuma namazı itibariyle camimizi ibadete açmış olduk." diye konuştu.





Açılışa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, kaymakamlar, çevre belediye başkanları katıldı.

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