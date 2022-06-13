Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

13.06.2022 16:47
Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki sahilde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki sahilde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Sahilde temizlik yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi işçileri, kumsalda hareketsiz halde deniz kaplumbağası olduğunu görünce belediye yetkililerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen yetkililer, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.

Yaralı caretta caretta ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği yetkililerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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