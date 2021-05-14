Hatay'da yaralı bulunan gökkuzgun kuşu tedaviye alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ekipler yaralı buldukları gökkuzgun kuşunu, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsünde faaliyet gösteren Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

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