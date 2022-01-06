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Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı

06.01.2022 16:40

Hatay'ın Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yaralı halde bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı.

Hatay'ın Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yaralı halde bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı.

Kumlu ilçesine bağlı Kırcaoğlu Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri, bölgede kanadı ve ayağından yaralı kızıl şahin buldu.

Ekiplerin Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdüğü yaralı şahin tedavi alına aldı.

Kırıkhan ilçesinde de boş arazide vatandaşlar tarafından başından yaralı halde bulunan İshak kuşu da tedavisi için DKMP ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahin ve İshak kuşu tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı

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Kırıkhan, Kumlu, Hatay, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika
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