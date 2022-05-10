Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı - Son Dakika
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Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

10.05.2022 17:42
Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağından yaralı ve bitkin halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağından yaralı ve bitkin halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.

Bir grup vatandaş, Gözcüler Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde bitkin halde yaralı tilki gördü.

Tilki, ihbar üzerine Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince bulunduğu yerden alındı.

Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen tilki, burada tedavi altına alındı.

Tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

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Narenciye, Gözcüler, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı - Son Dakika


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