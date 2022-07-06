Hatay'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika
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Hatay'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı

06.07.2022 14:32
Hatay'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Dörtyol ilçesinde sahilde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Dörtyol ilçesinde sahilde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki kumsalda deniz kaplumbağasının hareketsiz olduğunu gören duyarlı vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yüzgeçlerinden yaralı olduğunu belirledi.

Caretta caretta, tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Dörtyol, Yeniköy, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

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