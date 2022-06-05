Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati - Son Dakika
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Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati

05.06.2022 10:37

Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçamayan bir gümüş martı duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçamayan bir gümüş martı duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde Oktay Köse adlı bir esnaf sahilde yaralı gümüş martıyı gördü. Uçamadığını anladığı gümüş martıyı iş yerine alan Köse onu koruma altına aldı. Haber verilmesi üzerine gümüş martı için Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Meydan Karakolundan gelen ekip yaralı gümüş martıyı aldı. Martıyı bulan Oktay Köse, "Sahilde yürürken uçamayan bir martı ile karşılaştım. Onu alıp kendi iş yerime getirdim iş yerimde ona su ve karides verdim. Ses çıkarıyordu sanki benle konuşuyordu bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibiydi. Sonra jandarma ekiplerine haber verdik gelip aldılar" dedi.

Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati
Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati
Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati
Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Oktay Köse, Hisarcık, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yaralı gümüş martıya vatandaş şefkati - Son Dakika

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