Hatay'da yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı - Son Dakika

Hatay'da yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı

12.05.2021 15:37
Hatay'da yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlarca yaralı bulunan arı şahini, tedavi altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlarca yaralı bulunan arı şahini, tedavi altına alındı.

Arazide yaralı ve bitkin halde bulunan arı şahini vatandaşlar tarafından tedavi edilmek üzere ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Arı şahinini alan veteriner İsmail Alaca, AA muhabirine, hayvanın ilk tedavisinin ardından Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.

Arı şahinin kanat altında zedelenmeleri bulunduğunu ve muhtemelen bunun çarpma sonucu oluştuğunu kaydeden Alaca, Dörtyol'un göçmen kuşların geçiş güzergahı olduğunu ve bu tür vakalarla sık sık karşılaşabildiklerini belirtti.

Veteriner, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı - Son Dakika


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