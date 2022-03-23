Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı - Son Dakika
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Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

23.03.2022 21:28
Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan gökdoğan kuşu tedavi altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan gökdoğan kuşu tedavi altına alındı.

Yuvalı Mahallesi kırsalında yaralı halde gökdoğanı bulan vatandaşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, gökdoğanın sol kanadından tüfekle vurulma sonucu yaralandığını tespit etti. Kuş, Yaban Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı - Son Dakika


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