Hatay'da yaralı halde bulunan leyleğe jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meydan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında hareketsiz duran leylek gördü.
Kuşun yaralı olduğunu belirleyen ekipler, durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bildirdi.
Ekipler, yaralı leyleği tedavi için Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Kaynak: AA
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