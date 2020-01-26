Hatay'da yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Hatay'da yaralı şahin tedavi altına alındı

6 saat önce

Belen ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Hatay'da yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Belen ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Çakallı mevkisinde hareketsiz bir şahin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kanadından yaralı olduğunu belirledikleri şahini alarak Hatay Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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