Hatay'da yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Hatay'da yaralı şahin tedavi altına alındı
6 saat önce
Belen ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Belen ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Çakallı mevkisinde hareketsiz bir şahin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kanadından yaralı olduğunu belirledikleri şahini alarak Hatay Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.
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