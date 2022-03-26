Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi - Son Dakika
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Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi

26.03.2022 11:22
Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 6 bin 981 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 6 bin 981 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dörtyol'da yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 2 kişinin tüp ile dalarak su altında ticari amaçlı balık avcılığı yaptığı, bir balıkçının ise yasak olan orfoz balığını avladığı belirlendi.

Yasa dışı avlanan balıkçılara 6 bin 981 lira ceza verildi.

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Sahil Güvenlik, Dörtyol, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi - Son Dakika
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