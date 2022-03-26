Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 6 bin 981 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dörtyol'da yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 2 kişinin tüp ile dalarak su altında ticari amaçlı balık avcılığı yaptığı, bir balıkçının ise yasak olan orfoz balığını avladığı belirlendi.
Yasa dışı avlanan balıkçılara 6 bin 981 lira ceza verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi - Son Dakika