Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 6 bin 981 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dörtyol'da yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 2 kişinin tüp ile dalarak su altında ticari amaçlı balık avcılığı yaptığı, bir balıkçının ise yasak olan orfoz balığını avladığı belirlendi.

Yasa dışı avlanan balıkçılara 6 bin 981 lira ceza verildi.