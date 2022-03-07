Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

07.03.2022 17:20
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

HATAY'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 39 fişek, 2 yasadışı bahis kuponu, 17 dijital materyal ile yasa dışı bahisten elde edilen 20 bin 929 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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