Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma çerçevesinde, İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda K.K.G., A.Y., E.B., E.K.Y., B.O. ile D.F.A adlı 6 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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