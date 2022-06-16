Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

16.06.2022 13:49
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma çerçevesinde, İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda K.K.G., A.Y., E.B., E.K.Y., B.O. ile D.F.A adlı 6 şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 7 adet bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli markalarda 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet flash bellek, 1 adet laptop, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet mermi ele geçirildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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