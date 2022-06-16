Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı

16.06.2022 16:06
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçe merkezindeki 8 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, K.K.G, A.Y, E.B, E.K.Y, B.O. ve D.F.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, bahis oynatmada kullanıldığı değerlendirilen 6 bilgisayar ile hafıza kartları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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