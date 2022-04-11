Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası - Son Dakika
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Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası

11.04.2022 12:23
Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası

Hatay'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 kişiye toplam 7 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 kişiye toplam 7 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samandağ ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Yapılan denetimlerde, 1 iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin TL idari para cezası uygulanırken, masada bulunan bin 300 TL'ye el konuldu. - HATAY

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Para Cezası, Türk Lirası, Bahis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 4 kişiye 7 bin TL para cezası - Son Dakika
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