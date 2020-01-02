Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika

Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yasa dışı avcılık ve kuş ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kurduğu ağlara takılan kuşlar doğaya bırakıldı.

Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yasa dışı avcılık ve kuş ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kurduğu ağlara takılan kuşlar doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimde yasa dışı avcılık ve kuş ticareti yapan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgede inceleme başlattı.

Ekipler yaptıkları kontrollerde şüphelilerin kurdukları ağlara kuşların takılı olduğunu fark etti.

Kuşlar takıldıkları yerden kurtarılıp doğaya salınırken, bölgedeki ağlar da toplandı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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