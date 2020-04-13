Hatay'da yasağa uymayanlara 1 milyon 232 bin TL ceza - Son Dakika

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Hatay'da yasağa uymayanlara 1 milyon 232 bin TL ceza
6 saat önce
HATAY'da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL para cezası kesildi.
HATAY'da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi. Açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde yasağa uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL cezai işlem yapıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:23 Kaynak: DHA
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