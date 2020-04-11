Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkan yaya ve sürücüleri durdurarak izinlerinin olup olmadığını sordu, yasağa uymayanlara idari işlem uyguladı.