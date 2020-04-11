Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkan yaya ve sürücüleri durdurarak izinlerinin olup olmadığını sordu, yasağa uymayanlara idari işlem uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:18 Kaynak: AA
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