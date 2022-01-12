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Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor - Son Dakika

Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor

12.01.2022 15:24

Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyorHATAY Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yasaklı ırk olarak belirlenen köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor.

Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor

HATAY Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yasaklı ırk olarak belirlenen köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor.

Özellikle son günlerde sokaklarda artan köpek saldırıları sonrasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, yasaklı ırk köpekler için kısırlaştırma çalışması başlattı. 14 Ocak tarihine kadar ücretsiz yapılacak olan kısırlaştırmanın ardından il ve ilçe tarım müdürlüklerinde mikro çip taktırıp kuduz aşılarını yaptırabilecekler.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 14 Ocak'a kadar kısırlaştırılıp ve çip takılması gereken Dogo Argentino, Amerikan Pitbull, Amerikan Staffordshire, Amerikan Bully, Fila Brasilerio ve Japanese Tosa ırkları için ücretsiz kısırlaştırma yapıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Ömer Çağın Avcı vatandaşların köpekleri için randevu alarak ücretsiz kısırlaştırma işlemi yaptırabileceğini belirterek, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 15 ilçeye hizmet vermekteyiz. Bu hizmet çatımız altında son zamanlarda yasa gereği yasaklı ırkların barınaklara teslim edilmesi ya da sokağa bırakması gibi olayların önüne geçilebilmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 444 12 06 numarası üzerinden kayıt oluşturarak randevu alıp kısırlaştırma işlemini ücretsiz yapabilirsiniz. 14 Ocak 2022 tarihine kadar yapılabilecek, tabi bu yasal süre uzatılırsa bizim işlemlerimiz devam edecek. 10 ocak tarihinde başladık bu işlemlere bu zamana kadar 50'ye yakın köpeğe kısırlaştırma işlemi yaptık. Tabi bu kısırlaştırma sonrasında İl ve ilçe tarım müdürlüklerine gidip, çipleme ve kayıt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Bu süreçte özel veteriner hekimlerden de bu hizmeti alabilirler. Kısırlaştırma sonrasında da tabi mutlaka ağızlık kullanılmalı, tasması olacak ve özellikle çocukların bulunduğu parklar gibi ortamlarda gezdirilmeleri yine yasak" dedi.

Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor
Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor
Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor

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Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Hatay, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yasaklı ırk köpekler için ücretsiz kısırlaştırma yapılıyor - Son Dakika
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