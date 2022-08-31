CHP'li Samandağ Belediye Başkanı'nın yıkım kararını avukat olan CHP İlçe Başkanı durdurdu

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Hatay'da yaşayan Hayat Yapar'a babaannesi tarafından bir ev bırakıldı. Bunun üzerine CHP'li Samandağ Belediye Başkanı tarafından evin bir bölümü için bina sanki yeni yapılıyormuş gibi gösterilip yıkım kararı verildi.

YIKIMI DURDURMA KARARI ALINDI

Yıkımın gerçekleşmemesi için aile harekete geçerek mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine CHP Samandağ İlçe Başkanı Av. Turgay Abacı, Yapar'ın avukatı olarak mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

DURDURMA KARARINA RAĞMEN BİNAYI YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bu konuyla ilgili Hayat Yapar'ın babası Habip Yapar şu sözleri söyledi: "CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen binayı yıkmaya çalışıyor. Belediye yetkilileri evi boşaltmamızı istiyor"

"KAÇAK İNŞAAT YAPILIYOR" DENİLDİ

Habip Yapar sözlerini şöyle sonlandırdı: "Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği ev kızım Hayat Yapar adına olmasına rağmen bu sefer eşim Sevcan Yapar adına tekrardan yıkım kararı verildi. 40 yıl önce yapılan binaya sanki şimdi yeni yapılıyormuş gibi kaçak inşaat yapılıyor diyerek 5900 lira para cezası gönderildi. Evin yıkılmaya çalışan bölümünde 27 yaşında 3 yıl önce vefat eden oğlum Adil Yapar'ın hatıraları var"

YARDIM İSTEKLERİ CEVAPSIZ KALDI

Öte yandan Yapar, evin yıkılmaya çalışıldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Ancak hiçbir yetkili kişiden ses çıkmadığını belirtti.