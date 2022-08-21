Hatay'da yavru kaplumbağalar Akdeniz'in mavi sularına kavuştu

HATAY - Deniz kaplumbağaların önemli üreme alanlarından Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, yumurtalarından çıkan yavrular, sabahın erken saatlerinde uzmanların ve gönüllü öğrencilerin açtığı yuvalarından çıkıp Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Hatay şube Müdürlüğü ve Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından korumaya alınan 'carretta caretta' ve 'chelonia mydas' olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları, yumurtalarından çıktı. Ağustos ayının başından itibaren çıkmaya başlayan yavru kaplumbağaların denize ulaşma serüvenleri, eylül ayının sonuna kadar sürecek.

Deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki 6 yuvalama kumsalından biri olan Samandağ sahillerinde minik yavruların çok kısa süren yumurtadan çıkıp denize kavuşmaları gönüllü öğrencilerinin, uzmanların gözetiminde yuva açılışına çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, "Deniz kaplumbağaları 'chelonia mydas' ve 'carretta caretta' alan koruma çalışmaları mayıs ayında başladı ve günümüze kadar iki bine yakın yuva kaydımız var. Şuana kadar iki bin yuvanın 400 tanesinden yuva çıkışı gerçekleşti. Tahminen şuana kadar 30 ila 35 bin arası yavruyu denize gitmesini sağladık. Sezon sonunda ise bu iki bin yuvadan 100 ila 120 bin arası yavrunun denize gitmesini sağlamış olacağız" dedi.

Samandağ kumsalını uzun yıllardır takip ve izlediklerini belirten Sönmez, "Burada yuvalama alanında deniz kaplumbağalarını hayatını olumsuz etkileyen bazı faktörler var. Son dönemler de yuvalama için çıkan yetişkin kaplumbağalarına sokak köpeklerinin zarar vermesi yavru çıkışlarında ise yavru kaplumbağalarının denize gitmesini engelleyen ışık kirliliği ve kumsaldaki çöplerin temizlenmesine rağmen çöplerin oluşmasını sayabiliriz" diye konuştu.