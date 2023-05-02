Hatay'da yürekleri parçalayan görüntüler! Yavru köpeklere işkence etti, etrafındaki kimseye aldırmadı - Son Dakika
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Hatay'da yürekleri parçalayan görüntüler! Yavru köpeklere işkence etti, etrafındaki kimseye aldırmadı

03.05.2023 00:43

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir yavru köpeğe yapılan işkence, hayvanseverlerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Samandağ'ın Mağaracık Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, isminin S.P. olduğu ileri sürülen bir kişi köpeğe işkence yaptı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ACIMASIZCA TEKMELEDİ

Görüntülerde, şahsın yerde bulunan köpeğe sürekli tekme attığı, kameraya kayda alan vatandaşın ise ona engel olmaya çalıştığı yer aldı. Ayrıca hayvana işkence eden şahıs ile hayvanseverler arasında arbede çıktığı belirtildi.

Hatay'da köpeğe işkence kamerada

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesi alınarak yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Mağaracık, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yürekleri parçalayan görüntüler! Yavru köpeklere işkence etti, etrafındaki kimseye aldırmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yürekleri parçalayan görüntüler! Yavru köpeklere işkence etti, etrafındaki kimseye aldırmadı - Son Dakika
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