Hatay'da yaya geçitlerinde kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası verildi - Son Dakika

Hatay'da drone destekli trafik denetimlerinde yaya ve okul geçitlerinde kural ihlali yapan 122 sürücüye 65 bin 952 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için il genelindeki birçok yaya ve okul geçidinde uygulama yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da katıldığı droneli 2 saatlik uygulamada, uyarı levhaları ve yer işaretlemelerine rağmen yaya geçidinde yayalara yol vermeyip kural ihlali yapan 122 sürücüye 65 bin 952 lira idari para cezası yazıldı.

Kural ihlali yapan sürücü Mehmet Şefik Öngenç, yazılan cezaya sözlü tepki gösterdi.