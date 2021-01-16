Hatay'da trafik denetimlerinde yaya geçitlerinde kural ihlali yapan 4 sürücüye 1740 lira idari ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için kentin farklı noktalarındaki yaya geçitlerinde uygulama yaptı.
Ekipler, uyarı levhaları ve yer işaretlemelerine rağmen, geçitlerde yayalara yol vermeyip kural ihlali yapan 4 sürücüye 1740 lira ceza kesti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da yaya geçitlerinde kural ihlali yapan sürücülere para cezası - Son Dakika