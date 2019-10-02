Türkiye'de 81 ilde 'trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis görev alırken, Hatay il genelinde ise 735 polis görevlendirildi.

Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi, Hatay'da da, birçok yaya geçidi noktasında polis 'trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla görevlendirildi. Merkez ilçe Antakya'da Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından araç sürücülerine trafikte yaya önceliği içerikli broşürler dağıtıldı. Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz ve kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte trafikte yayalara öncelik verilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

YAYLADAĞI

Yayladağı ilçesinde ilçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Yayladağı İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler ve trafik şube ekiplerinin katılımıyla "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte kaymakam Yılmaz yaya geçidinde araçları durdurup sürücülere önceliğin yayalara ait olduğu bilgisini paylaştı.

SAMANDAĞ

Samandağ ilçesinde öğrenciler trafik polislerine eşlik ederek, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmeye çalıştı. Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Duran Datlı ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanı Emrah Nergis'in katıldığı etkinlikte trafik polis yeleği giyen öğrenciler sürücülere uyarı broşürleri dağıttı. Öğretmenleri nezaretinde yaya geçitlerine gelen birçok öğrencide ellerinde bulunan "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" pankartlarıyla farkındalık oluşturdu.

KIRIKHAN

Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" etkinliği kapsamında ilçedeki ilkokullar tarafından trafik etkinliği düzenlendi. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun da katılım gösterdiği etkinlik kapsamında yaya geçitlerinde önceliğin yayalara verilmesi, araç kullanırken emniyet kemerini bağlamaya dikkat edilmesi, araç kullanırken telefon görüşmesi yapılmaması konularına dikkat çekildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve trafik polisleri eşliğinde yaya geçtiklerinde karşıdan karşıya geçerek durdurdukları araç sürücülerine broşür dağıtımı yaptı.

(Mehmet Bayrak - Onur Akbulut - Alican Gümüş - İsmet Biçen/İHA)