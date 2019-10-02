Hatay'da trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla jandarma ve polis ekipleri "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında denetimi gerçekleştirildi.

Antakya Ulus Alanı'nda, İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla yapılan denetimlerde sürücüler ile yayalar bilgilendirildi.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, denetimlerde gazetecilere yaptığı açıklamada uygulamanın insana verilen değerin, medeni dünyanın uygulamalarından biri olduğunu söyledi.

Tetikoğlu, uygulamanın ülkede yapılmasından dolayı emeği çeken ve destek veren herkese teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise il genelinde 735 görevliyle polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde görev alındığını belirtti.

Yavuz, amaçlarının trafik güvenliğini yaya öncelikli olarak sağlamak, bu olguyu yayalara, sürücülere ve özellikle gençlere özümsetmek olduğunu kaydetti.

Uygulamada sürücü ve yayalara etkinliğe katılanlar tarafından bilgilendirici broşürler ve çiçek verildi.

-Yayladağı

Yayladağı ilçesinde de trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve katılımcılara, yaya öncelikli trafik kuralları hakkında yetkililer bilgi verdi.

Denetimlerde trafik ekipleri yaya ve sürücülere broşür dağıtarak, özellikle sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

-Kırıkhan

Kırıkhan Cumhuriyet Meydanı'nda "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan etkinliğe Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Karamehmetoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin ülkenin en önemli konusu olduğunu ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda ciddi adımlar attığını söyledi.

-Hassa

Hassa'da ise Kaymakam Yusuf Turan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Levent Özdoğan, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Mert Hallumoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte sürücülere kampanyayla ilgili uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.