Doğu Anadolu'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Doğu Anadolu'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

30.03.2021 14:07
Doğu Anadolu'da

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum'da yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, geçit çizgileri kırmızıya boyanmaya başlandı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, sürücülere kırmızı düdük ve uygulamayla ilgili tanıtıcı broşürler hediye etti.

Uygulamaya katılan öğrenciler de trafik polisi yelekleriyle sürücüleri uyararak taşıdıkları dövizlerle yaya önceliğine dikkati çekti.

Vali Vekili Özgödek, gazetecilere, yaya önceliğinin, kurallara uymanın yanında bir trafik adabı olduğunu ifade ederek, "Yayalarımıza mutlaka öncelik vermemiz modern, çağdaş ve medeni olmanın en tabi gereklerinden bir tanesidir. Böyle yapmak suretiyle hem yaya güvenliğini sağlamış oluyoruz hem de bir insan, sorumlu bir yurttaş olarak gerekli hassasiyeti göstermiş oluruz." dedi.

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Ordu Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, kentteki 14 emniyet ve 20 jandarma bölgesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldığını ifade etti.

Makas, kentin Türkiye Kovid-19 risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer almasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi ile mücadele noktasında ilimiz ne yazık ki kırmızı kategoriye geçti. Onda da bizim kırmızı çizgimiz tedbirlere uymak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak tüm Erzincanlıların boynunun borcu. Bizim de boynumuzun borcu. Kurala uyana saygı gösterebilmek, onun hakkını teslim edebilmek adına da tüm Erzincanlımıza pandemi ile mücadele noktasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasından istirhamda bulunuyorum."

Yaya geçitlerinin kırmızıya boyandığı programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile bazı kurum müdürleri katıldı.

Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Erzurum Caddesi'nde çocuklarla şerit boyama etkinliğine katıldı.

Varol, boyama çalışmasıyla sürücülere "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" mesajının verilmeye çalışıldığını ve farkındalık oluşturarak yaya önceliği bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Iğdır

Iğdır'da da Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile protokol üyeleri, öğrencilerin katıldığı programda yaya geçitlerinde durdurulan araç sürücülerini bilgilendirdi.

Yay önceliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan programda, sürücülere kırmızı düdük ve şapka dağıtıldı.

Tunceli

Tunceli'de de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında şerit boyama etkinliği düzenlendi.

Uygulama kapsamında kentteki ana arterler ve caddeler ile okul çevrelerindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler çizildi.

Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Mehmet Ali Özkan da trafikte yaya önceliğinin oluşturulması amacıyla sürücülerle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, kurum amirleri, trafik ve jandarma personeli katıldı.

Kars

Kars'taki uygulama kapsamında ise ana arterler ve caddeler ile okul çevrelerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi, vatandaşlar bilgilendirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Cumhuriyet Caddesi'ndeki yaya geçitlerine öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinlikleri düzenlendi.

Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki etkinlikte, kentteki birçok noktada "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasının yapıldığını söyledi.

Etkinlikle trafikte farkındalık oluşturduklarını anlatan Öner, daha sonra polis ekipleriyle aynı cadde üzerinde trafik denetimi yaptı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise pankartlarla yaya önceliğine dikkati çekti.

Doğu Anadolu'da Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir etkinliği düzenlendi
Doğu Anadolu'da Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir etkinliği düzenlendi
Doğu Anadolu'da Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir etkinliği düzenlendi
Doğu Anadolu'da Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir etkinliği düzenlendi

Samandağ, Kırıkhan, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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