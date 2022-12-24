Hatay'da yemek firmasında çalışan kuryeyi tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir yemek firmasından verdiği yemek siparişinin iptal edilmesine sinirlenen kişi, tabancayla firma çalışanı kuryeyi yaralayıp kendini de vurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Esentepe Mahallesi'ndeki bir yemek firmasından online sipariş vererek ödeme yapan Tarık Tur, (25), bir süre sonra siparişinin iptal edilmesi üzerine firmaya gelerek parasını istedi.

Firma yetkililerince ödemenin mesai günleri içerisinde kredi kartına yatırılacağının söylenmesine sinirlenen Tur, olay yerinden ayrıldı.

Tarık Tur, bir süre sonra yeniden yemek firmasına gelerek, tabancayla iş yerine ateş etmeye başladı. Olayda, yemek firmasında kurye olarak çalışan T.E. dizine isabet eden kurşunla yaralandı.

Koşarak uzaklaşan Tur ise bir süre sonra yol ortasında elindeki tabancayla kafasına ateş etti.

Çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Tarık Tur'un hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan kurye T.E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.