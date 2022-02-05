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Hatay'da yengesini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da yengesini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

05.02.2022 15:18
Hatay'da yengesini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeğenini dövüp yengesini de bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeğenini dövüp yengesini de bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündüz Mahallesi'nde 26 Ocak'ta yeğenini dövüp, yengesi Mehtap İlgar'ı (34) bıçakla yaraladığı iddia edilen Recep İlgar'ı (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Çocuklarımın önünde beni yumruklamaya başladı"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Mehtap İlgar, kayınbiraderinin kızını elini öpmediği gerekçesiyle dövmeye başladığını öne sürdü.

Ağlama sesleri üzerine aşağı kata indiğini belirten İlgar, "Çocuğu alıp çıkarken arkadan boynuma tokat attı. Sonra çocuklarımın önünde beni yumruklamaya başladı. O sırada yere düştüm. Kalkmak istedim, başım döndü kalkamadım. Gidince sinirinin geçip gittiğini düşündüm. Geri geldiğinde elinde bıçak vardı. İlk olarak gözüme bıçağı batırdı, sonrasında boynuma vurmaya çalıştı. Beni öldüreceğini düşünmüştüm, elimle kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğunu aktan İlgar, baba evine yerleştiğini dile getirdi.

İlgar, kayınbiraderinin gereken cezayı almasını istedi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yengesini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da yengesini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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