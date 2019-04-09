Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu

Hatay'da Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu

27 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Hatay'da Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbük Mahallesi'nde boş bir arazide beze sarılı şekilde bırakılmış bebek cesedini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından bebek cesedi sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin yeni doğduğu ve kordonun daha düşmediği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:26 Kaynak: İHA
Altınözü, Hatay, 3. Sayfa
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