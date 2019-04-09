Hatay'da Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu
27 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:26 Kaynak: İHA
'ın Altınözü
ilçesinde boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbük Mahallesi'nde boş bir arazide beze sarılı şekilde bırakılmış bebek cesedini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından bebek cesedi sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin yeni doğduğu ve kordonun daha düşmediği öğrenildi. - HATAY
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