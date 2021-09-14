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Yeni nesil pamuk çeşitleri "tarla günü" etkinliğiyle tanıtıldı - Son Dakika

Yeni nesil pamuk çeşitleri "tarla günü" etkinliğiyle tanıtıldı

14.09.2021 15:53

Hatay'da, Ar-Ge istasyonunda geliştirilen yeni nesil pamuk çeşitlerinin tanıtımı için "tarla günü" etkinliği düzenlendi.

Hatay'da, Ar-Ge istasyonunda geliştirilen yeni nesil pamuk çeşitlerinin tanıtımı için "tarla günü" etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Progen Tohum Ar-Ge İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle bu yıl Türkiye'nin birçok ilinde kuraklığın da hüküm sürdüğünü ifade eden Çolakoğlu, Hatay'da bu konuda sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Hatay'da iki yıldır ürünlerin veriminin çok yüksek, fiyatların da çok iyi olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, çiftçilerin mutlu olduğunu düşündüğünü aktardı.

Türkiye'nin dünyada pamuk üretiminin yüzde 3'ünü gerçekleştirdiğini ifade eden Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Yüzde 3'lük kısımla dünyada da pamuk üreticisi olarak Türkiye, 7. sırada geliyor. Türkiye'de üretilen pamuk, 3,6 milyon dekar alanda üretiliyor, buradan elde ettiğimiz ürün 1,8 milyon ton civarında. Tabi pamukla ilgili tohum çalışmaları sürekli devam ediyor. Progen, Türkiye'nin en güzel çeşitlerini üretiyor, bunları da çiftçilerimize sundukları için kendilerine minnettarız."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise tohumculuk çalışmalarını önemsediklerini, bu konuda yeni girişimcilere de destek olacaklarını söyledi.

Amik Ovası'nın dünyanın en bereketli ovalarından biri olduğunu dile getiren Yayman, Reyhanlı Barajı'nın özelliklerini ve imkanlarını anlatarak, gelecek yıl barajdan çiftçilere su verileceğini duyurdu.

Yayman, çiftçilere bir müjde vererek, "Allah izin verirse 29 Eylül'de Tahtaköprü kapalı sulaması ihaleye çıkacak. Tam 1 milyar 100 milyona ihaleye çıkıyor. Reyhanlı'nın kapalı sistemi ihale edildi, Tahtaköprü 29 Eylül'de ihale edilecek ve inşallah biz çiftçimizin bir daha su problemi yaşamasını istemiyoruz." diye konuştu.

Progen Tohum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday da ülke ekonomisini daha fazla kalkındırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, tarlaları gezerek yeni nesil pamuk çeşitlerini inceledi.

Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı
Yeni nesil pamuk çeşitleri tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Tohum, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni nesil pamuk çeşitleri 'tarla günü' etkinliğiyle tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni nesil pamuk çeşitleri "tarla günü" etkinliğiyle tanıtıldı - Son Dakika
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