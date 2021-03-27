Yeni sezon muz hasadı başladı - Son Dakika

Yeni sezon muz hasadı başladı

27.03.2021 16:51

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sezonun ilk muz hasadı yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sezonun ilk muz hasadı yapıldı.

Yalangoz Mahallesi'nde Yavuz Elitaş'a ait 20 dönümlük serada olgunlaşan muzlar, AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da katılımıyla hasat edildi.

Yayman, hasadın ardından gazetecilere, bölgede daha önce havuç, kavun, buğday ve mısır hasadına katıldıklarını, Amik Ovası'nda ilk kez muz hasadı yaptıklarını söyledi.

Verimli ovadan senede 3 ürün almanın mümkün olduğunu ifade eden Yayman, "İnşallah biz de Cumhurbaşkanı'mızın bizlere talimatıyla Tarım ve Orman Bakanı'mızın destekleriyle burada çalışan, üreten çiftçilerimizin daima yanındayız. Bizim bu arazilerde muhakkak ürün çeşitliliğini ve dekardan elde edilen verimi artırmamız gerekiyor. Bununla ilgili daha fazla mesai halinde olacağız." dedi.

Üretici Elitaş da yaklaşık bir yıl önce dikimini yaptıkları muzda verimden memnun olduklarını, yaklaşık 140 ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Yeni sezon muz hasadı başladı
Yeni sezon muz hasadı başladı
Yeni sezon muz hasadı başladı
Yeni sezon muz hasadı başladı

Hüseyin Yayman, Amik Ovası, Kırıkhan, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni sezon muz hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Norveç, Türkiye karşısında savunma ağırlıklı bir sistemle sahaya çıkacak Norveç, Türkiye karşısında savunma ağırlıklı bir sistemle sahaya çıkacak Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti         
17:59
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde 799 yeni üyenin oy kullanamama ihtimali bulunuyor Galatasaray'daki başkanlık seçiminde 799 yeni üyenin oy kullanamama ihtimali bulunuyor         
17:52
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki         
17:00
Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı         
16:37
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti         
15:35
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor         
14:43
Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt         
13:44
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor         
11:45
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 18:20:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni sezon muz hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei