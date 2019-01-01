Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yeni Yıl Kutlamaları

Hatay'da Yeni Yıl Kutlamaları

15 dakika önce

Hataylılar yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

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Hataylılar yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu platformda eğlenceler düzenlendi.

DJ eşliğinde çalan müziklerle eğlenen katılımcılar, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye saydı.

Ayrıca havai fişek gösterisi de yapıldı.

Bu arada, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Güncel
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