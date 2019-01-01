Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yeni Yıl Kutlamaları Renkli Geçti

Hatay'da Yeni Yıl Kutlamaları Renkli Geçti

49 dakika önce

Hatay'da yeni yıl kutlamaları renkli geçtiHATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın kent meydanında Büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlenceleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hatay'da yeni yıl kutlamaları renkli geçti

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın kent meydanında Büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlenceleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydanları dolduran coşkulu kalabalık, halay çekerek yeni yılı kutladı.
Polis ekiplerinin sıkı önlem aldığı yeni yıl kutlamalarında, ekipler arama noktaları oluştururarak torpil tarzı patlayıcı maddelerin geçişine engel olmaya çalıştı.
Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişekler eşliğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Genel
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