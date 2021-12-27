Hatay'da "Yerelde Kadın Buluşmaları" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla düzenlenen "Yerelde Kadın Buluşmaları" programı Hatay'da yapıldı.

Merkez Antakya ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, göçmenlerin uyum süreci, adalet, sağlık ve çocuk ilişkileri değerlendirildi.

Başarılı Türk ve göçmen kadın hikayelerine yer verilen toplantıda, mozaik, resim ve el sanatları ürünleri sergilendi.

Piyano dinletisinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı öğrencileri Türkçe ve Arapça eserler seslendirdi.

Etkinliğe, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Keskin ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.