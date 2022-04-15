Hatay'da "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Hatay'da yaşayan yerleşik yabancıların uyum faaliyetlerini artırmak, sunulan hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapmak, doğru bilinen yanlışlar ile ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve toplumların etkileşimini artırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) destekleriyle kentteki bir otelde düzenlenen programa Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Keskin, IOM Hatay Ofisi Müdürü İbrahim Timurtaş, bazı kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile kentte yaşayan çok sayıda Türk ve yabancı uyruklu kişi katıldı.

Başkanlıkça hazırlanan "Tanısan Sen de Seversin", "Büyüksün Türkiye", "Mahalle" isimli videoların izletildiği toplantıda, İl Göç İdaresi temsilcisi Ahmet Yıldırım, Türkiye'nin göç yönetimi ve yabancıların iş ve işleri konusunda sunum yaptı.

Programda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Ok, toplantıda yaptığı konuşmada dünyanın göçle imtihan olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin yerinin ve geleceğini garanti altında olmadığını ifade eden Ok şöyle devam etti:

"Her insan bir göçtür, her göç bir hikayedir. Bugün buradayız. Huzur ve mutluluk içindeyiz. 10 sene önce ülkenizdeydiniz. Bir anda ortalık karıştı, türlü acı ve çileyle buraya geldiniz. Şimdi burada hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Burada güzel nesiller yetiştirmek lazım. Çünkü yetişen bu nesiller Suriye'ye öğretmen, vali kaymakam, hakim, savcı, iş adamı olarak dönmeli, orada tekrar topraklarını yeşertmeli ve bereketlendirmeli. Bundan 10 sene sonra da ne olacağımıza dair hiçbir garanti yok. Yani insanlık göçüyor. İnsanlık göçerken insanlığı göçertmemek lazım. Şanla, şerefle üzerimizdeki emaneti teslim etmek gerekiyor. "

"Herkes adresinde olacak ve verilerini güncelleyecek"

Gökçe Ok, Suriyelilerle Türklerin arasında tarih, kültür, dil, din ve toprak birliği olduğunu ve hiç kimsenin birbirlerinden ayıramayacağını kaydetti.

Ülkedeki Suriyelilerden bulundukları yerlerdeki adreslerini güncellemesini istediklerini aktaran Ok şöyle konuştu:

"Devlet olarak istediğimiz ve talep ettiğimiz çok basit işler var. Herkes kayıt altında olacak. Herkes adresinde olacak ve verilerini güncelleyecek. Çocuğu doğduysa gelip kayıt yaptıracak, vefatı olduysa gelip söyleyecek. Cep telefonu numarasını, varsa elektronik posta adresini devlete söyleyecek. Peki bunu niçin yapıyoruz? Bunu şunun için yapıyoruz. Kamu hizmetlerini planlayabilmek, koordine edebilmek ve düzenleyebilmek için size daha fazla faydamız olsun diyerek bunları yapıyoruz. Şimdi geçici koruma kapsamındaki kardeşlerimiz için başlattık. Çünkü sayı sizde çok fazla; 3 milyon 700 milyon. Bir müddet sonra uluslararası koruma başvurusu sahiplerine bunu uygulayacağız. Daha sonra da sayıları 1 milyon 400 bin olan dünyanın 190 farklı ülkesinden gelen ikametler için bunu isteyeceğiz. Kayıtlı kalmakta hiçbir sıkıntı yok. "

Program sonunda katılımcılar oruçlarını açtılar.