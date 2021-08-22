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Hatay'da yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısındaki artış sevindirdi - Son Dakika

Hatay'da yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısındaki artış sevindirdi

22.08.2021 11:36
Hatay'da yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısındaki artış sevindirdi, System.String[]

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda, 2010'da 500 civarında olan yuva sayısı bu yıl 1500'ün üzerine çıktı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda, 2010'da 500 civarında olan yuva sayısı bu yıl 1500'ün üzerine çıktı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, AA muhabirine, Samandağ kumsalının Doğu Akdeniz'de yeşil deniz kaplumbağalarının 5 önemli yuvalama alanından biri olduğunu söyledi.

Sönmez, bölgede deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ve korunmasına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı, Samandağ Belediyesi ve Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği ile ortak projeler yürüttüklerini belirtti.

Yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısında önemli artış yaşandığını, 2010'da 500 civarında tespit edilen yuva sayısının bu yıl 1500'ün üzerine çıktığını aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"2021'de şimdiye kadar 1500'ün üzerinde yuva tespiti yaptık. Bu şu anlama geliyor; kumsalda ortalama 150-200 bin arasında yumurta var. Bunların da yaklaşık 100-120 bininden yavru çıkacak. Yumurtadan çıkan her yavru ne yazık ki denize ulaşamıyor. Kıyıda problemler oluyor. Sokak köpeklerinin tehdidi, ışık kirliliğinden dolayı ters yöne yönelimler ya da çöplerden dolayı yavruların denize erişimi olmuyor. Bu gibi nedenlerden dolayı birçok yavru denize ulaşamadığı için 100-120 bin arasında yumurtadan çıkan yavrudan yaklaşık 90-100 bini denize ulaşacak. Çok yuva demek tabii ki daha fazla yumurta ve daha fazla yavrunun denize ulaşması demektir. Bizim Samandağ'da deniz kaplumbağaları alan koruma çalışmalarındaki birinci hedefimiz, denize ulaşan ve hayatta kalan birey sayısını artırmak."

Kıyı erozyonu tedirginliği

Kumsalda yaşanan erozyon nedeniyle deniz kaplumbağalarının olumsuz etkilendiğini belirten Sönmez, "Samandağ kumsallarında deniz kaplumbağalarını en çok etkileyen problemlerin başında kıyı erozyonu geliyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar Samandağ kumsalında kıyı alanı gittikçe daralıyor ve yok oluyor." dedi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de deniz kaplumbağası yuvalarına ev sahipliği yapan Samandağ sahilinin tanıtılmasını ve bölgenin alternatif turizm alanı olarak değerlendirilmesini istedi.

Doğu Akdeniz, Samandağ, Turizm, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısındaki artış sevindirdi - Son Dakika


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