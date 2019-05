Hatay'da yetim çocuklar için iftar programı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH Hatay Şubesi ve İskenderun Belediyesi İşbirliğince yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.İskenderun Belediyesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İHH Hatay Şube Başkanı Ahmet Yetim, yetim çocuk ve aileleriyle bir arada olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Hatay'daki yetim çocukların ve ailelerinin tanışıp kaynaşması adına bu programı düzenlediklerini belirten Yetim, "İyilik her zaman her yerdedir. Hepimiz iyilik yapabiliriz. İyilik dünyayı kuşatırsa herkes mutlu olur. İyiliğin yeryüzünde egemen olduğu tüm dünyayı kuşattığı yaşanabilir bir dünya arzuluyoruz." diye konuştu.İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin ise programı düzenleyen İHH Hatay Şubesine teşekkür ederek, yetim çocuklara ve ailelerine desteğe her zaman hazır olduklarını aktardı.