HATAY'DA YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ 'DEPREMZEDE' OLARAK KALDIĞI OTELDE YAKALANDI - Son Dakika
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HATAY'DA YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ 'DEPREMZEDE' OLARAK KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

13.02.2023 18:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı. Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Ömer Cihan, Manavgat, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ 'DEPREMZEDE' OLARAK KALDIĞI OTELDE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ 'DEPREMZEDE' OLARAK KALDIĞI OTELDE YAKALANDI - Son Dakika
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