Yıkılma riski olduğu için boşaltılan ev çöktü - Son Dakika

Hatay'da tehlike arz ettiği için boşaltılan ev çöktü.

Merkez Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde, yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl önce boşaltılan iki katlı evde çökme meydana geldi.

Görgü tanıklarından Biniciler Mahallesi Muhtarı İbiş Hamzalı, "Muhtarlıkta otururken bir çatırdama sesi duyduk. O evin yıkıldığını anladık, zaten evin tehlike arz ettiğini biliyorduk. Sesten sonra evi kontrol ettik. Evin tamamen yerlerde olduğunu gördük." dedi

Evi 2 yıl önce boşalttıklarını belirten ev sahibi Ahmet Yıldız da " Antakya Belediyesi, Allah razı olsun, hiç boş bırakmadılar ve biz iki seneden beri başka bir yerde oturuyoruz. Gördüğünüz gibi önlem alınmıştı." diye konuştu.