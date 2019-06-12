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Hatay'da yıl sonu sergisi

3 saat önce

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

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Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan, Halk Eğitim Merkezi binasında yapılan sergi açılışında, bu yıl içerisinde toplam 825 kurs açıldığını ve kurslara 20 bin 186 kursiyerin katılım gösterdiğini söyledi.
Tazeaslan, kurslar kapsamında Suriyeli misafirler için de 123 Türkçe ve 18 mesleki, teknik eğitim ve genel beceri kursları açtıklarını, 3 bin 615 kursiyerin bunlardan yararlandığını aktardı.

Halk oyunu gösterisinin yapıldığı programda daha sonra sergi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen eserler incelendi.



Sergiye, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, iş adamları ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Hatay, Antakya, Güncel
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