Hatay'da yılbaşı gecesi yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi - Son Dakika

Hatay'da yılbaşı gecesi yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi

27.01.2021 13:39
Hatay'da yılbaşı gecesi yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 31 Aralık 2020'de Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının belirlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 31 Aralık 2020'de Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı belirtildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen 5'i Rusya, 4'ü Özbekistan, 3'ü Kırgızistan uyruklu şahsın DEAŞ'lı teröristler olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, kapsamlı incelemenin ardından teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığının tespit edildiği duyuruldu.

Suriye, Aralık, Hatay, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yılbaşı gecesi yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi - Son Dakika


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