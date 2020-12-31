Yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi

31.12.2020 11:51

Hatay'da yılbaşı öncesi helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 67 sürücüye 23 bin 281 lira para cezası uygulandı.

Hatay'da yılbaşı öncesi helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 67 sürücüye 23 bin 281 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay genelinde trafiğin yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Toplam 3 uçuş gerçekleştiren hava ekibi, emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonuyla konuşan ve araçtan bir şeyler atan sürücüleri tespit etti.

Denetimlerde 67 sürücüye toplam 23 bin 281 lira ceza verildi.

Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi
Yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi
Yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi
Yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi - Son Dakika


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