Hatay'da Yoğun Sis
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
İlçede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı.
Etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde ve çevre yollardaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:01 Kaynak: AA
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