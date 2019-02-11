Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yoğun Sis

Hatay'da Yoğun Sis

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Hatay'da Yoğun Sis, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

İlçede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı.

Etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ve çevre yollardaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Sabah, Kırıkhan, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi

Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yoğun Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]