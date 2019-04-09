Hatay'da Yoğun Sis
50 dakika önce
Hatay'da yoğun sisHatay'da öğleden sonra etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:38 Kaynak: İHA
'da yoğun sis
Hatay'da öğleden sonra etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Hatay'ın Belen
ve İskenderun
ilçelerinde öğleden sonra etkisini arttıran sis, iki ilçede de hayatı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü yerlerde sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Etkisinin arttıran sisin gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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