Son Dakika Haberleri: Hatay'da yoğun sis
Son Dakika Güncel Hatay'da yoğun sis - Son Dakika

Hatay'da yoğun sis

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hatay'da yoğun sis, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkhan- Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.

Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kırıkhan, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da yoğun sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]