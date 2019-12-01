Hatay'da yoğun sis
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:40 Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede gece başlayan ve giderek etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkhan- Antakya, Reyhanlı ve İskenderun kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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